Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 10,65 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,64 USD nach. Bei 10,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 282.786 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 39,78 USD erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 73,23 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 USD am 22.10.2022. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 45,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Snap am 31.01.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.299,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.297,89 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,642 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

