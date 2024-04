Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag fester

So bewegt sich Snap

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,06 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 11,06 USD zu. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,08 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,90 USD. Zuletzt wurden via New York 259.976 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.361,29 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.299,74 USD umgesetzt.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Snap-Aktie.

