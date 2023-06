Snap Aktie News: Snap verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Snap 9,58 EUR

Die Snap-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:17 Uhr um 1,1 Prozent auf 9,60 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 9,57 EUR. Bei 9,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.138 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,21 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei 7,15 EUR fiel das Papier am 04.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 25,52 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 27.04.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.062,73 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 988,61 USD.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,770 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

