Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Snap-Aktie notierte um 15:51 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,36 USD. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 10,31 USD. Bei 10,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 213.236 Snap-Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 USD. Gewinne von 59,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 41,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.07.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 USD je Aktie ausweisen dürften.

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

