Snap Aktie News: Snap stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 12,02 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 12,02 USD bewegte sich die Snap-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 12,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 11,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324.008 Snap-Aktien.

Bei 16,55 USD markierte der Titel am 22.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 27.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,97 Prozent auf 988,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,781 USD je Snap-Aktie belaufen.

