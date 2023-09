Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 10,48 USD.

Das Papier von Snap legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 10,48 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,52 USD aus. Bei 10,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 450.615 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 32,49 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.110,91 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,381 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

