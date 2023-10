Aktie im Blick

Snap Aktie News: Snap am Donnerstagmittag im Aufwind

05.10.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 8,20 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Snap-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 8,20 EUR zu. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,23 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.240 Snap-Aktien umgesetzt. Am 13.07.2023 markierte das Papier bei 12,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 33,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 12,80 Prozent Luft nach unten. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 25.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent zurück. Hier wurden 1.067,67 USD gegenüber 1.110,91 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,842 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

