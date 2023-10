Aktie im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag stabil

05.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Snap-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 8,70 USD.

Die Snap-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,70 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 8,84 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 8,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,64 USD. Bisher wurden via New York 227.869 Snap-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,89 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 37,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 18,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben. Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.110,91 USD erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 vorlegen. Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,842 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

