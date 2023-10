Snap Aktie News: Snap am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 8,71 USD.

Das Papier von Snap konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,1 Prozent auf 8,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 8,71 USD. Bei 8,65 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.360 Stück gehandelt.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 37,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,80 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 25.07.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.067,67 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,842 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase