Snap Aktie News: Snap stabilisiert sich am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel kam die Snap-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 14,30 USD.

Die Snap-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 14,30 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,35 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,12 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 426.881 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,24 USD an. Gewinne von 0,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 45,03 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 24.10.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.188,55 USD umgesetzt, gegenüber 1.128,48 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften.

