Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,30 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,2 Prozent auf 14,30 USD zu. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 14,38 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 28.169 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,38 USD. Dieser Kurs wurde am 04.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,03 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 24.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.188,55 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.128,48 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Snap-Aktie.

