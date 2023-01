Snap Aktie News: Snap am Mittag leichter

Die Snap-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 8,63 EUR. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 8,63 EUR. Bei 8,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.167 Snap-Aktien.

Am 12.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 77,72 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 15,11 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 20.10.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.128,48 USD gegenüber 1.067,47 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.02.2024.

2022 dürfte Snap einen Verlust von -0,809 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

