Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag weit abgeschlagen

Um 09:22 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 10,09 EUR ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 10,09 EUR. Bei 10,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 450 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 37,01 EUR erreichte der Titel am 14.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 72,73 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.299,74 USD – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.297,89 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,646 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

