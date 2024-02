Snap Aktie News: Snap steigt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 15,74 EUR.

Das Papier von Snap legte um 11:54 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 15,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 15,87 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 15,63 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.201 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,75 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 04.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 54,57 Prozent sinken.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.188,55 USD in den Büchern – ein Minus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.299,74 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 06.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Snap die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,856 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

