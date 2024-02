Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf grünem Terrain

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 17,11 USD nach oben.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 17,11 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 17,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 775.965 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 4,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 54,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,55 Prozent zurück. Hier wurden 1.188,55 USD gegenüber 1.299,74 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 11.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

