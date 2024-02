Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,6 Prozent auf 16,75 USD ab.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 16,75 USD. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 16,34 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,08 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.009 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 6,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 113,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.10.2023. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1.188,55 USD in den Büchern – ein Minus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.299,74 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,856 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

