Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 10,59 USD nach.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,59 USD abwärts. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 10,35 USD ein. Bei 10,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 906.927 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Gewinne von 63,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 27,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 04.02.2025. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,23 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,327 USD je Aktie aus.

