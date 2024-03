Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf Snap-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 10,52 EUR.

Die Snap-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 10,52 EUR. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,65 EUR aus. Bei 10,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.057 Snap-Aktien.

Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 54,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.05.2023 (7,19 EUR). Mit Abgaben von 31,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.299,74 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.361,29 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,627 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

