Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,28 USD ab.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,28 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 11,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 542.932 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 58,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 43,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,18 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.361,29 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.299,74 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,627 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

