Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 9,68 USD ab.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 9,68 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 9,59 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,59 USD. Zuletzt wurden via New York 235.081 Snap-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,33 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 79,03 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Snap mit -0,15 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Snap am 24.04.2025 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,034 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

