Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 16,21 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 16,21 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 16,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 410.005 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 51,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 25.04.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent auf 1,19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,520 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

