Snap Aktie News: Snap am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,3 Prozent auf 12,14 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 12,14 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 12,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 26.977 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 36,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,60 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 27.04.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 988,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.07.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,781 USD je Aktie aus.

