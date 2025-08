Snap Aktie News: Snap verliert am Nachmittag kräftig

Snap im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 20,7 Prozent auf 7,45 USD abwärts.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 20,7 Prozent auf 7,45 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 7,27 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,46 USD. Bisher wurden via New York 5.192.775 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 43,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 5,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,398 USD einfahren.

