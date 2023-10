Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,28 EUR zu.

Um 11:42 Uhr sprang die Snap-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 8,28 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,28 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 8,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 12,39 EUR markierte der Titel am 13.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 33,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,840 USD ausweisen wird.

