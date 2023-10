Snap Aktie News: Snap verliert am Nachmittag

Snap im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 8,53 USD.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 8,53 USD abwärts. Bei 8,51 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 245.538 Snap-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 13,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 62,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Abschläge von 14,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 1.067,67 USD in den Büchern – ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.110,91 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,840 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

