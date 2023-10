Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Freitagvormittag fester

Snap im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 8,74 USD.

Das Papier von Snap konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 8,74 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,75 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 49.127 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,85 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 USD am 22.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,839 USD je Snap-Aktie.

