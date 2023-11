Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 10,73 USD.

Die Snap-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 10,73 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 10,87 USD zu. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 10,73 USD ein. Bei 10,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.426 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,89 USD markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 36,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 24.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

