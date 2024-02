Snap Aktie News: Anleger setzen Snap am Mittwochmittag unter Druck

Kurs der Snap

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 31,6 Prozent auf 11,10 EUR abwärts.

Die Snap-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr um 31,6 Prozent auf 11,10 EUR nach. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 10,84 EUR. Bei 10,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 259.527 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 35,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snap veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,18 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,55 Prozent auf 1.188,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.299,74 USD gelegen.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,643 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

