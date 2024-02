Snap im Blick

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Sinkflug

07.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 31,5 Prozent im Minus bei 11,95 USD.

Werbung

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 31,5 Prozent auf 11,95 USD ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,83 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,03 USD. Zuletzt wurden via New York 4.301.232 Snap-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 17,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 49,77 Prozent Luft nach oben. Am 05.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 51,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.10.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,55 Prozent auf 1.188,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.299,74 USD umgesetzt. Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025. Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,643 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Ausblick: Snap vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Snap-Aktie an der NYSE unter Druck: Snapchat-Mutter Snap streicht rund jeden zehnten Arbeitsplatz Facebook-Gründer Mark Zuckerberg entschuldigt sich bei Eltern in Anhörung im US-Senat

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com