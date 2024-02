Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag weit abgeschlagen

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Snap-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 32,8 Prozent auf 10,90 EUR.

Die Snap-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 32,8 Prozent auf 10,90 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,84 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.190 Snap-Aktien.

Am 18.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 33,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 04.05.2023. Mit Abgaben von 34,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.10.2023 vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – das entspricht einem Minus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.299,74 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Snap-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Snap die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,674 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

