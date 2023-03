Snap Aktie News: Snap am Nachmittag stark gefragt

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 6,8 Prozent auf 12,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 12,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,71 USD. Zuletzt wechselten 2.249.729 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,78 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 68,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 69,85 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 31.01.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.299,74 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.297,89 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,655 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

Snap rutscht wieder in die roten Zahlen - NYSE-Titel Snap bricht zweistellig ein

Ausblick: Snap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Carl Court/Getty Images