Snap Aktie News: Snap schießt am Donnerstagnachmittag hoch

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 11,79 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 11,79 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 11,93 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955.027 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 51,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 49,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 06.02.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.361,29 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.299,74 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,627 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Reddit-IPO: Das sind die größten Anteilseigner vor dem Reddit-Börsengang

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus