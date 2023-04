Snap Aktie News: Snap am Freitagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Snap 9,44 EUR

-0,42% Charts

News

Analysen

Um 17:32 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,46 USD nach oben. Mit einem Wert von 10,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.104 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2022 bei 30,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 66,08 Prozent wieder erreichen. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 1,04 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 31.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.299,74 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.297,89 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Snap am 25.04.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,640 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Analysten: Meta, Google und Snap würden am meisten von TikTok-Bann profitieren

Snap-Aktie springt an der NYSE hoch: Snap will Geschäft mit virtueller Anprobe ausweiten

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Daniel Krason / Shutterstock.com