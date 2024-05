Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 16,94 USD.

Das Papier von Snap konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 16,94 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,98 USD an. Bei 16,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 278.442 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,15 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 51,87 Prozent sinken.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 25.04.2024 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,518 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

