Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Snap hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snap-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 10,76 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 10,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,79 USD. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,67 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,75 USD. Bisher wurden via New York 626.394 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,89 USD markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 29,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 31,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,833 USD je Aktie ausweisen dürften.

