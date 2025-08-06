Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Snap im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,82 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,82 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 7,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.592.875 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je Snap-Aktie.

