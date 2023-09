Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 9,57 USD ab.

Die Snap-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 9,57 USD abwärts. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,42 USD. Bei 9,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403.800 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,41 Prozent.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,841 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang

Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor