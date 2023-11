Snap Aktie News: Snap legt am Dienstagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,81 USD zu.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 10,81 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,82 USD an. Mit einem Wert von 10,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 317.108 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei 7,86 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,29 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.188,55 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.128,48 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

