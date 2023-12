Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Vormittag stärker

What's Going On With Snap Inc Stock?

Snap and Pinterest Stocks Rise On Analyst Upgrade - Jefferies Lays Out Bull Case

Congress subpoenas CEOs of Musk's X, Snap and Discord to testify before Christmas on kids' social media risks

Meta, Snap to detail child protection measures by Dec 1

Snap Aktie News: Snap zieht am Vormittag an

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.