Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap.

Das Papier von Snap legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 16,84 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,93 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 325.036 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,24 Prozent hinzugewinnen. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 114,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD je Snap-Aktie.

