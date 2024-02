Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Snap

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 10,53 EUR ab.

Die Snap-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr um 0,9 Prozent auf 10,53 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 10,39 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 10,50 EUR. Bisher wurden heute 38.669 Snap-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2023 markierte das Papier bei 16,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 55,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 47,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.361,29 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.299,74 USD eingefahren.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,610 USD je Snap-Aktie belaufen.

