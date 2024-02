Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag schwächer

Snap im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 10,88 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 10,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 10,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,29 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.867.830 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 64,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Snap veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.361,29 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.299,74 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,610 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: NYSE-Titel Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht

Ausblick: Snap vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Snap-Aktie an der NYSE unter Druck: Snapchat-Mutter Snap streicht rund jeden zehnten Arbeitsplatz