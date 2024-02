Snap Aktie News: Snap gibt am Donnerstagvormittag deutlich nach

Snap im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 34,6 Prozent auf 11,44 USD abwärts.

Die Snap-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 34,6 Prozent auf 11,44 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 11,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,90 USD. Zuletzt wechselten 302.416 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,88 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 36,02 Prozent niedriger. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Snap gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.361,29 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.299,74 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,613 USD je Snap-Aktie.

Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: NYSE-Titel Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht

Ausblick: Snap vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Snap-Aktie an der NYSE unter Druck: Snapchat-Mutter Snap streicht rund jeden zehnten Arbeitsplatz