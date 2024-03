Snap Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Snap ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,9 Prozent auf 12,55 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,9 Prozent auf 12,55 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 12,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.042.887 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 42,55 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.361,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.299,74 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,616 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

