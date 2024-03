Snap Aktie News: Snap zieht am Vormittag deutlich an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 11,84 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 11,84 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 12,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 11,52 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 29.129 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,88 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Mit einem Zuwachs von 51,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.02.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.361,29 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.299,74 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,616 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

