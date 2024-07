Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 16,28 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 16,28 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,07 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 168.318 Stück.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,89 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,19 Mrd. USD gegenüber 988,61 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Snap rechnen Experten am 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,510 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

