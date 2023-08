Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Snap

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 10,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,1 Prozent auf 10,24 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 10,21 USD. Bei 10,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 457.858 Aktien.

Bei 13,89 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 26,25 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 28,42 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.067,67 USD – eine Minderung von 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.110,91 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,833 USD je Aktie aus.

