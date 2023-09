Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,72 USD zu.

Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 9,72 USD. Bei 9,80 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,51 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 34.776 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,85 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 29,82 Prozent niedriger. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 32,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 25.07.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,841 USD je Snap-Aktie.

