Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,24 USD ab.
Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 7,24 USD abwärts. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 7,21 USD. Bei 7,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 534.252 Snap-Aktien.
Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,43 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 4,56 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.
Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.
2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,413 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
