Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Snap zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 10,96 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 10,96 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 11,00 USD. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 10,87 USD. Bei 11,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 404.411 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,89 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,69 Prozent. Bei 7,86 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 28,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 24.10.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.128,48 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Snap-Aktie.

